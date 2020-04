Von Welf Grombacher

Hatte Lenin wirklich nur einen Anzug? "Der war sehr sauber und immer tadellos gebügelt, aber doch schon recht abgetragen und wohl tatsächlich der einzige", so berichtete der Kreml-Kommandant Pawel Malkow, um im nächsten Satz dann die Anzahl der Anzüge doch zu relativieren: "Höchstens hatte er zwei, mehr nicht." Wie dem auch sei: Bescheiden und frei von Eitelkeit war Lenin allemal. Er lebte asketisch und lehnte Personenkult ab.

Obwohl er Regierungschef war, hatte er im Kreml nur ein kleines Arbeitszimmer. Während der Hungerkrise gab er die ihm zustehenden Sonderzuweisungen an Kinderheime ab. Und als der Rat der Volkskommissare ihm 1918 das Gehalt erhöhte, missbilligte er das und erteilte dem Verantwortlichen eine strenge Rüge.

Wladimir Iljitsch Lenin, aufgenommen 1918 in Moskau.

Mag bei diesen Schilderungen auch ein gutes Stück Verklärung mitschwingen, die den "Mythos Lenin" weiter befördern sollte, so ist in den Berichten der Zeitzeugen doch immer wieder von seiner volksnahen Art zu lesen und seiner Suggestivkraft. Nicht nur Gebildete, auch das einfache Volk hing ihm an den Lippen. "Seine Rede erzeugte stets ein fast physisches Empfinden unwiderleglicher Wahrheit", schrieb sein Kampfgefährte, der Schriftsteller Maxim Gorki.

Keine Frage: Lenin war ein Menschenfänger. Bis heute scheiden sich an diesem Revolutionär die Geister. Noch 1994 schrieb der russische Historiker Dimitri Wolkogonow: "Es ist gut möglich, dass wir auf Lenin als historische Persönlichkeit erst im nächsten Jahrhundert völlig gelassen zurückblicken können. Zur Zeit ist Lenin in Russland jedoch noch lebendig und ruft bei den Menschen blinde Ergebenheit, Hass, oder – in jüngster Zeit – einfach nur Gleichgültigkeit hervor."

Das "nächste Jahrhundert" ist mittlerweile angebrochen. Da sich Lenins Geburtstag heute zum 150. Mal jährt, kann jeder für sich prüfen, ob er gelassen auf diesen Mann blicken kann. Eine "Kolossalfigur" nannte der Philosoph Karl Kautsky ihn. Er sei "ein Mann von zähester, unbeugsamster und kühnster Willenskraft" gewesen. Der Schriftsteller Thomas Mann sprach gleich von einer "säkulären Erscheinung" und beschreibt ihn als "Mensch-Regent neuen, demokratisch-gigantischen Stils, eine kraftgeladene Verbindung von Machtwille und Askese, ein großer Papst der Idee."

Andere verdammten ihn, weil er mit seinem Konzept der Kaderparteien den Weg in den Totalitarismus bereitete. Der Politiker Alexander Jakowlew, der im Stab von Michael Gorbatschow saß, nannte Lenin einen "Paranoiker und Verbrecher", einen "machtlüsternen Wüstling" und stellte ihn als "Berufsmörder" auf eine Stufe mit Hitler und Stalin.

Geboren am 22. April 1870 im absolutistischen Zarenreich als Sohn eines Mathematik- und Physiklehrers in Simbirsk, soll er schon als Kind "lärmende Spiele" geliebt haben. Spielsachen faszinierten ihn weniger. "Meist zerbrach er sie", berichtete seine ältere Schwester Anna. Erst als sein Bruder Alexander gehängt wird, weil er ein Attentat auf den Zaren geplant haben soll, fängt Wladimir Iljitsch Uljanow an (den Namen Lenin gibt er sich erst ab 1900 als seine Schrift "Was tun?" erscheint) sich für die revolutionäre Sache zu interessieren.

Das Studium in Kasan muss er aufgeben, weil er an einer Studentenkundgebung teilgenommen hat. Er muss in Verbannung und kann erst im Jahr 1900 als Externer in St. Petersburg den Jura-Abschluss ablegen. Dort arbeitet er zuvor schon als Rechtsanwaltsgehilfe, während er im Untergrund für die sozialdemokratische Sache agitiert. Er hält Vorträge, verfasst Flugblätter und Artikel. In Werken wie "Materialismus und Empiriokritizismus" (1909), "Staat und Revolution" (1917) formuliert er seine Ideen, die auf den Lehren von Karl Marx aufbauen und die Weltrevolution anstreben.

Mehrmals muss er in Haft und in Verbannung, seine Ehefrau Nadeschda Krupskaja, die auch verbannt wird, folgt ihm. Von der Geheimpolizei wird er überwacht. Im Jahr 1900 geht er in die Emigration, lebt unter dem Namen "Meyer" in München, wo er über den milden Winter klagt, später in London, Genf, Paris, Krakau, Bern.

Quer durch Europa reist er wie ein Getriebener. Die Partei sieht er als Vorhut des Proletariats. Sie soll die Revolution vorbereiten und leiten. Die Funktionäre begreift er als Berufsrevolutionäre, die den Weg zur demokratischen Diktatur der Arbeiter und Bauern ebnen sollen.

Hintergrund Zur Fahrt in die Revolution: Der Schriftsteller und ehemalige RNZ-Feuilleton-Chef Emil Belzner (1901-1979) hat über Lenins Fahrt aus dem Schweizer Exil nach Russland einen äußerst spannenden Roman geschrieben: "Die Fahrt in die Revolution oder Jene Reise" erschien 1969 in München. Er handelt von einem Jugendlichen, der 1917 eine kurze Etappe von Rastatt bis Frankfurt [+] Lesen Sie mehr Zur Fahrt in die Revolution: Der Schriftsteller und ehemalige RNZ-Feuilleton-Chef Emil Belzner (1901-1979) hat über Lenins Fahrt aus dem Schweizer Exil nach Russland einen äußerst spannenden Roman geschrieben: "Die Fahrt in die Revolution oder Jene Reise" erschien 1969 in München. Er handelt von einem Jugendlichen, der 1917 eine kurze Etappe von Rastatt bis Frankfurt zusammen mit Lenin und weiteren Revolutionären wie Karl Radek oder der Lenin-Geliebten Inès Armand im (angeblich) verplombten Zug mitgefahren sein will. Erzählt wird aus der Perspektive des Jugendlichen, der auf den "Dämon" Lenin trifft, mit Radek spannende Gespräche führt und sich obendrein auch noch selbst in Inès Armand verliebt. Bekanntlich ließen die deutschen Truppen Lenin unbehelligt durchs Reichsgebiet fahren, um den Kriegsgegner Russland zu schwächen. Am 16. April 1917 erreichte der Zug Petrograd, wie St. Petersburg zu dieser Zeit hieß. Emil Belzner leistete als Gymnasiast im Jahr 1917 tatsächlich Hilfsdienste bei der Eisenbahn in Rastatt. Er war also Zeitzeuge. Der Roman ist zunächst im Desch-Verlag erschienen, später auch im Deutschen Taschenbuch Verlag. Antiquarisch ist das Buch problemlos erhältlich. (voe)

Seit dem 2. Parteitag der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei Russlands 1903 ist er das Haupt der Bolschewiken. Als Großfürst Wladimir in St. Peterburg am 22. Januar 1905 auf Demonstranten vor dem Winterpalais schießen lässt, sieht Lenin das als Anfang der Revolution. Er fordert "Gewalt gegen Gewalt". Wenn es der Sache dient, billigt er fast alles. Auch zwielichtige Methoden wie Überfälle auf Banken und Geldtransporte, um die Kassen der Aufständischen aufzubessern.

Doch die Revolution scheitert. Der Zar kann die Macht wieder an sich reißen. Lenin wird von der Geheimpolizei verfolgt und bricht auf der Flucht nach Finnland fast ins Eis ein. Aber er überlebt. Seine Odyssee durch Europa setzt sich fort.

Erst als 1917 die Februar-Revolution ausbricht, kehrt er aus Zürich zurück nach Russland. Im verplombten Waggon reist er durch Deutschland. Ohne Rücksicht auf Verluste propagiert er vor der Oktober-Revolution den bewaffneten Aufstand. Mit Erfolg. Am 8. November 1917 wird Lenin vom Rätekongress zum Vorsitzenden des Rates der Volkskommissare gewählt und bringt die Sowjetunion auf den Weg. Er lässt andere Parteien verbieten und gründet die Kommunistische Internationale.

Immer mehr stellt er die idealistischen Ziele hinter den Machterhalt zurück. Die Demokratie in der KP wird mehr und mehr beschnitten. Die Bürokratie des Apparates lähmt das Vorankommen. In seinem "Brief an den Parteitag", der als sein politisches "Testament" gilt, mahnt Lenin das an. Er erkennt den Irrweg.

Aber es ist zu spät. Seine Bedenken gegen Stalin kann er noch äußern, ihm Paroli bieten nach mehreren Schlaganfällen nicht mehr. 1924 stirbt Lenin. Obwohl er den Personenkult verabscheute, wird sein Leichnam einbalsamiert und in Moskau in einem Mausoleum aufgebahrt. Noch als Toter soll er so dem Kommunismus dienen.