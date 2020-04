Von Stefan Otto

Ludwigshafen. Seit nunmehr vier Jahren wird beim Festival des deutschen Films der Ludwigshafener Drehbuchpreis verliehen. Nun ging er an den westfälischen Autor Markus Busch, der besonders für seine Arbeiten mit Meisterregisseur Dominik Graf bekannt ist.

Der Drehbuchautoren wird allzu selten gedacht. "So gut wie nie", meint Festivaldirektor Michael Kötz sogar, "kommt jemand auf die Idee, dass das Gelingen eines Filmwerks in zumeist unglaublichem Ausmaß davon bestimmt wird, dass jemand erst mal einen Haufen von Seiten vollgeschrieben hat." Dabei sei der Verfasser eines Filmskripts, ganz wie ein Buchautor, ein Schriftsteller, nur mit dem Unterschied, dass er am Ende selten als Urheber ausgemacht werde: "Weil die Bilderwelten des Films vollkommen vergessen machen, dass auch sie aus Worten in getippten Zeilen entstanden sind".

Das Erstellen eines Drehbuchs sei eine faszinierende Arbeit, imaginierte Kötz in seiner Laudatio. Sie lebe davon, dass der Autor das Kino sehr gut kennt. "Denn die Bilder und Szenen, die er sich ausdenkt, müssen im buchstäblichen Sinn machbar sein, für die Darsteller, die Kamera, das Licht, den Ton, die Ausstattung, ja, sie müssen sogar schon den Filmschnitt im Blick haben."

Markus Buschs Laufbahn begann als Meisterschüler und als Student an der Kunsthochschule für Medien in Köln. 1998 schrieb der heute 51-Jährige, zusammen mit Bernd Schwamm aus dem pfälzischen Landau, sein erstes Drehbuch, für den beklemmenden Fernsehfilm: "Deine besten Jahre". Es inszenierte Dominik Graf, der auch Buschs nächstes Drehbuch, den Thriller "Bittere Unschuld", verfilmte. Es folgten sechs weitere Filme von Busch und Graf, darunter "Der Felsen", "Das Gelübde" (Hauptpreisträger des Ludwigshafener Filmfestivals von 2008) sowie zuletzt der Kunstsammler-Thriller "Am Abend aller Tage", der nach der Preisverleihung zu Ehren des neuen Preisträgers gezeigt wurde.

In diesem Fall basiert Buschs Buch auf Henry James’ Roman "Die Aspern-Schriften", der die Jagd nach der privaten Hinterlassenschaft eines berühmten Schriftstellers schildert. In Anlehnung an den "Schwa᠆binger Kunstfund" von 2012 übertrug Busch die ursprünglich vor 130 Jahren veröffentlichte und in Venedig angesiedelte Geschichte ins München der Gegenwart und auf einen alten Sammler vom Schlage Cornelius Gurlitts, der vielleicht ein bedeutendes, verschollen geglaubtes Gemälde unter Verschluss hält.

Seine Charaktere seien lebendig und lebensecht, lobte Kötz. "Vielen gilt der Film als der beste Fernsehfilm des Jahres, auch natürlich dank eben dieses hervorragenden Drehbuchs."

"Ich habe ziemlich genau null Erfahrung mit solchen Situationen", gestand der Geehrte, als er auf der Bühne des gut besuchten Kinozeltes die rote Trophäe und einen Blumenstrauß entgegennahm. "Es ist tatsächlich das erste Mal, dass ich einen Preis bekomme."

Busch, der nach Fingerübungen im Kurz- und Episodenfilm vor fünf Jahren mit "Die Räuberin" auch ein gelungenes Debüt als Regisseur vorlegte, dankte besonders jenen, die ihm die Auszeichnung zugesprochen haben, sowie Dominik Graf und der Redakteurin Claudia Simionescu vom Bayerischen Rundfunk, die unter anderem "Am Abend aller Tage", aber auch gleich vier weitere Filme, betreut hat. Sie waren jetzt beim Festival des deutschen Films zu sehen.