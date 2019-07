Von Susann Behnke-Pfuhl

Heidelberg. 100 Jahre wechselvolle Geschichte - die Josefine und Eduard von Portheim-Stiftung für Wissenschaft und Kunst und mit ihr das Völkerkundemuseum Heidelberg haben allen Grund zu feiern. Mit dem zweiten Teil der Jubiläumsausstellung würdigt Museumschefin Margareta Pavaloi die Biographie der Gründer Victor und Leontine Goldschmidt und beleuchtet die Geschichte der Stiftung in verschiedenen Themenbereichen.

Wie Pavaloi bei der Vernissage sagte, legte der Stifter größten Wert auf seine wunderbaren Sammlungen, die von vornherein für die Wissenschaft angelegt waren. Victor Goldschmidt (geb. 1853 in Mainz) stammte wie seine Frau Leontine aus einer jüdischen Familie des Großbürgertums, die in den Sektoren Industrie und Banken über Generationen führend waren.

Wissenschaftler und Mäzen: Victor Goldschmidt in den 1880er Jahren. Foto: Philipp Rothe

Aus Victor Goldschmidts Familie gingen berühmte Wissenschaftler hervor, einer der bekanntesten unter ihnen war der Kunsthistoriker Aby Warburg. Leontine Goldschmidt besaß eine Ausbildung für höhere Töchter, war vielsprachig begabt, spielte Geige. 1888 heirateten die beiden. Ihre Stiftung gründeten sie 1919, mit dem Zweck Wissenschaft und Kunst zu fördern und Lücken in der Wissenslandschaft Heidelberg zu schließen.

Die private Geschichte bleibt weitgehend im Dunkeln, da der persönliche Besitz des Ehepaars 1942 beschlagnahmt und wohl vernichtet wurde. Über den Forscher und Gelehrten Victor Goldschmidt, der 1895 in Heidelberg sein privates "Mineralogisch-Krystallographisches Institut" gründete, ist dagegen mehr bekannt, da sein wissenschaftlicher Nachlass an der Universität Heidelberg aufbewahrt wurde.

Anhand von Tafeln kann sich der Besucher über die zahlreichen Institutsgründungen des Stifterpaars in Heidelberg informieren, von denen nur noch das Ethnographische Institut mit seinen Sammlungen im heutigen Völkerkundemuseum präsent ist. Den anderen Institutsgründungen sind einzelne Räume gewidmet.

Etwa dem "Mineralogisch-Krystallographischen Institut", in dem ein "Goldschmidt-Goniometer" zur zweikreisigen Bestimmung aller Flächen eines Kristalls bewundert werden kann. Auch der mehrbändige "Atlas der Krystallformen" wird gezeigt, ein Standardwerk der Mineralogie, das von 1913 bis 1923 erschien und heute in digitalisierter Form vorliegt. Zwei Räume sind Musikinstrumenten aus aller Welt sowie dem Thema "Farben in der Kunst" gewidmet, zu dem eine Veröffentlichung des vielseitig begabten Mäzens und einzelne bildliche Werke vorliegen, an denen er seine Studien verifizierte.

Schön gestaltet ist der große Saal des oberen Stockwerks. Informative Texte geben Aufschluss über seine zahlreichen Institute und deren Verbleib. Zugeordnete Objekte verdeutlichen ihre Ausrichtung. So findet sich die Sammlung des prähistorischen Instituts heute als Leihgabe am Seminar für Ur- und Frühgeschichte der Universität wieder.

Die Sammlungen des Ethnographischen Instituts dokumentieren alte Textilfragmente aus Peru (7.-9. Jahrhundert), die zu den ältesten überhaupt erhaltenen Textilien zählen, ebenso wie Bügelgefäße und Becher aus präkolumbischer Zeit, aber auch Tongefäße aus dem Südwesten der USA, der Hohokam-Kultur zugeschrieben.

Ein Raum beleuchtet die dunkle Zeit von 1933 bis 1945. Nachdem Victor Goldschmidt 1933 während eines Kuraufenthalts in Salzburg verstorben war, führte seine Frau den Kuratoriumsvorsitz weiter. Anlässlich der Nürnberger Gesetze von 1935 legte sie ihn jedoch nieder. Sie musste ihr Haus an der Gaisbergstraße verkaufen, wurde den so genannten "Judenhäusern" zugewiesen und beging 1942 Suizid, um einer Deportation zu entgehen.

Das Kuratorium wurde mit NSDAP-konformen Mitgliedern besetzt. Unter anderem mit Heidelbergs Oberbürgermeister Carl Neinhaus bestanden schwerwiegende Personalkontinuitäten in der Nachkriegszeit.

Die aufwändig recherchierte und klug konzipierte Ausstellung belegt, wie wichtig es ist eine Sammlung, die von Anfang an darauf angelegt war, humanistischen Zielen der Gesellschaft zu dienen, zeitgemäß aufzubereiten und weiterzuführen.

