Dürfen den Schlusspunkt am Sonntagabend setzen: The Notwist. F.: Gerald von Foris

Von Sören Sgries

Mannheim. Lange hatten die Mannheimer Festival-Macher ihre Fans zittern lassen, doch jetzt läuft es beim "Maifeld Derby": "Von 0 auf 100 in 3 Wochen!", verkündete das Team um Festivalleiter Timo Kumpf Anfang der Woche auf Facebook. "Während wir uns ja sonst eher als mit der Eleganz der Dressur ausgestattete Springpferde betrachten, sind wir dieses Jahr ackernde Rennpferde." Denn erst Mitte August traute man sich, den Kartenvorverkauf für die zehnte Ausgabe des Musikfestivals auf dem Maimarkt-Gelände zu beginnen. Zu groß war die Unsicherheit, welche Corona-Regeln gelten würden. Inzwischen dominiert der Optimismus: "Wetter ist super gemeldet und der Aufbau läuft grazil."

Grazil und elegant – so muss man auch das Line-up des "Liebhaberfestivals" beschreiben. Denn Kumpf bleibt seiner Linie bei der Bandauswahl treu: Auf die Bühnen – es sind nur zwei in diesem Jahr, die "Palastbühne" und der "Biergarten d’Amour" – dürfen nur Musiker, die dem Festivalchef auch persönlich zusagen. Populäre Acts, nur um die Massen zu ziehen: Das gibt es beim Maifeld nicht, sondern stattdessen üblicherweise sehr viele unbekannte Namen, die eine Entdeckung wert sind.

Wobei: So ganz trifft das 2021 dann doch nicht zu. Beispielsweise Drangsal: 2015 trat er erstmals beim Maifeld auf die Bühne, damals noch als Geheimtipp und Nachwuchshoffnung – inzwischen schaffen es seine Titel problemlos in die Charts. In Mannheim darf er mit seinem 80er-angehauchten Indie-Pop am Freitagabend den Schlusspunkt setzen.

Oder Sophie Hunger: Auch die Schweizerin ist "Wiederholungstäterin" beim Maifeld – und hat zumindest in der Alpenheimat mit ihrem klugen, vielseitigen Songwriter-Pop ein Abo auf die Chart-Spitze. Ihr Tag: der Samstag, kurz nach den dänischen Indie-Rockern von Efterklang. Und am Sonntag dürfen ebenfalls alte Bekannte das Festival abschließen: The Notwist, die bayerischen Noise-Rock-Veteranen mit ihren donnernden Klanggewittern.

Begeistern werden aber ebenso Cari Cari und Alex Mayr, Sophie Kennedy und Anika, Anaïs, Dagobert und Dÿse. Ganz sicher. Denn das ist das Qualitätsversprechen des "Derbys". Auch in diesem Jahr.

Info: Mannheim, Freitag, 3. September, ab 16 Uhr, bis Sonntag, 5. September, 22 Uhr, Maimarktgelände. Tageskarten ab 35 Euro unter www.maifeld-derby.de.