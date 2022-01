Die beiden Skispringer Karl Geiger und Markus Eisenbichler sind Freunde. Im Sport sind sie aber auch direkte Gegner! Da sie beide zu den besten Profis der Welt gehören, springt mal der eine besser und mal der andere. Am Samstag gewann Karl Geiger das Skispringen in Titisee-Neustadt. Sein Freund war aber nur ein wenig schlechter als er und landete auf Platz drei. So konnten sie beide auf dem Podest stehen.