"Es ist eine außergewöhnliche und überraschende Zeitreise in eine Welt, in der Löwen, Mammuts, Nashörner, Hyänen und Büffel in Deutschland heimisch waren." So beschreibt es einer der Macher der Ausstellung. Zu sehen ist sie ab Freitag in der bayerischen Stadt Rosenheim.

Wer Appetit auf etwas Ungewöhnliches hat, findet dort sogar Rezepte von damals. Auch ein echtes Skelett ist zum Beispiel zu sehen. Es gehört zu einem Mann, der vor ungefähr 34 000 Jahren lebte und bestimmt manchmal gefroren hat.