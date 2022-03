Vor allem im Süden Deutschlands ist es möglich, dass Zecken das FSME-Virus haben. Expertinnen und Experten erklären regelmäßig, in welchen Gegenden die Gefahr dafür besteht. Am Dienstag sagten Forschende: Sie finden immer mehr FSME in Mittelgebirgen. In tieferen Gegenden werde es wohl zu warm für Zecken.

Zecken leben unter anderem in Wäldern und auf Flächen mit hohem Gras und Büschen. Wer aufpasst, kann ihrem Stich entgehen. Feste Schuhe, lange Hosen und lange Ärmel helfen dabei. Auch gibt es Zeckensprays. Menschen, die in FSME-Gebieten wohnen und häufig draußen sind, können sich auch impfen lassen.