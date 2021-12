Bei der Planung geht es auch darum, dass Familien aus verschiedenen Bundesländern nicht alle gleichzeitig in die Ferien fahren. Dann wäre es an beliebten Urlaubsorten wohl extrem voll. So gehen die ersten Bundesländer frühestens von Mitte Juni bis Ende Juli in die Ferien. Die Schulkinder in den letzten Bundesländern haben von Ende Juli bis Mitte September frei.

Für die meisten Bundesländer bedeutet das, dass die Sommerferien mal sehr früh und mal sehr spät starten. Dabei wechseln sich die Länder in der Regel ab. Nur die beiden Bundesländer Baden-Württemberg und Bayern machen nicht mit. Sie starteten bisher immer als letzte in die Ferien.