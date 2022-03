Der Döner soll vor 50 Jahren in Berlin erfunden worden sein.

Die ersten dieser Döner wurden vor etwa 50 Jahre in Deutschland verkauft, sagt Eberhard Seidel. Der Mann beschäftigt sich schon viele Jahre lang damit, wie der Döner Kebab entstanden ist. Er hat sogar ein Buch darüber geschrieben. Damals seien viele Türken nach Deutschland gekommen, um zu arbeiten. Viele von ihnen, und auch ihre Kinder, seien an der Entwicklung des Döners beteiligt gewesen, sagt Eberhard Seidel.

In Deutschland essen viele Menschen sehr gern Döner. In der Türkei dagegen ist er nicht so beliebt wie hier.