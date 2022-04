Nach langer Zeit gibt es wieder mehr Wildkatzen in Sachsen-Anhalt.

Im Bundesland Sachsen-Anhalt zum Beispiel ist die Anzahl an Wildkatzen wieder gestiegen. Es gibt etwa einige Hundert in dem Bundesland, sagte ein Experte. In ganz Deutschland gehe man von rund 6000 bis 8000 Wildkatzen aus.

Dass es wieder mehr von den Tieren gibt, könne unter anderem am milderen Klima liegen. Dadurch hätten sich die Lebensbedingungen der Wildkatzen verbessert, erklärte der Fachmann.

Wildkatzen sind Einzelgänger und jagen am liebsten ganz ungestört in der Dämmerung oder nachts. Zu ihrer Beute gehören vor allem Mäuse, aber auch Eichhörnchen, Hasen, Vögel und andere kleine Tiere.