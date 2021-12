"Impfen lohnt sich", "Wir lieben Impfen" und "Dann geh doch zum Impfen!" rufen die Supermärkte. Ein Schoko-Hersteller schreibt "Quadratisch. Praktisch. Geimpft." oder "Alle impfen jesjesjes". Lauter bekannte Werbesprüche klingen gerade ein bisschen anders also sonst. Ein Autobauer wirbt mit "Freude am Impfen" statt dem üblichen "Freude am Fahren".