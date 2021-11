Neue Zahlen zeigen: Vergangenes Jahr gab es insgesamt weniger Verkehrsunfälle als im Jahr davor. Ein Grund dafür könnte Corona sein. Wegen dem Virus waren wohl weniger Menschen auf den Straßen unterwegs.

Experten gehen aber davon aus, dass die Zahl der Unfälle auch ohne Corona in den kommenden Jahren sinkt. Möglich mache dies unter anderem die verbesserte Technik in modernen Autos. Die hilft dann zum Beispiel beim Parken, wo schnell mal eine Beule entsteht. Oder das Auto bremst im Notfall automatisch und verhindert so einen Unfall.