Die beiden Vereine stehen in der Tabelle der Bundesliga ganz oben. Sie kämpfen seit Jahren gegeneinander, wenn es um den Meister-Titel geht. Für Fußball-Fans ist es deshalb besonders spannend, dass am Samstag ausgerechnet Bayern und Dortmund in diesem wichtigen Spiel gegeneinander antreten. Auch Bayerns Trainer Julian Nagelsmann sieht das so. "Das ist schon eine gute Fügung, die es nicht so oft gibt", sagte er. "Da freuen wir uns drauf."

