Früh aufzustehen, lohnt sich für Skifahrer. Denn wenn kaum jemand unterwegs ist, sind die Pisten zum Fahren noch perfekt. Damit morgens alles stimmt, arbeiten Menschen wie Rüdiger Meyer am Abend und in der Nacht. Er ist Pistenraupen-Fahrer in einem Skigebiet im Gebirge Harz. Mit der Pistenraupe sorgt er dafür, dass die Flächen zum Skifahren perfekt sind.