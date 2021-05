Autos und Motorräder stauen sich auf der Straße. Auch zu Fuß sind viele Menschen unterwegs. Sie alle verlassen die Stadt Goma im Land Demokratische Republik Kongo in Zentralafrika. Das wurde für einen Teil der Stadt in der Nacht zu Donnerstag so angeordnet. Denn ein Vulkan in der Nähe könnte möglicherweise erneut ausbrechen. Er heißt Nyiragongo.