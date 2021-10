Wie der Name schon sagt: Man erkennt sie an den vier regelmäßig geformten Blättern mit einer einzigen dunklen Beere genau in der Mitte. Die enthält ihren Samen. Besonders wohl fühlt sich die Einbeere in alten Wäldern und dort an feuchten Stellen.

Früher war es einfach, die schlichte Pflanze zu finden. Heute ist sie seltener geworden. Ein Grund ist, dass es ihr zu trocken ist.

Gerade weil die Pflanze Probleme hat, ist sie am Donnerstag zur Blume des Jahres ernannt worden. So will eine Naturschutz-Organisation darauf hinweisen, dass alte Wälder als Lebensraum geschützt werden sollten.