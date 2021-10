Immerhin: Das Autogramm auf den Schuhen stammt von dem früheren Basketball-Star Michael Jordan. Außerdem hat er die Schuhe selbst getragen. Die Unterschrift und der frühere Besitzer machen sie so wertvoll.

Michael Jordan spielte viele Jahre sehr erfolgreich in der NBA. Die Liga in Nordamerika gilt als die beste Basketball-Liga der Welt. Nun hat ein Sammler die Schuhe von Michael Jordan für viel Geld ersteigert. Das gab das Aktionshaus am Sonntag bekannt.