Doch wer sich in Thailand in Asien von einem Sak-Yant-Meister ein Bild stechen lässt, hat statt Schönheit etwas anderes im Sinn: So ein Tattoo soll für magische Kräfte sorgen. Sak bedeutet in etwa tätowieren. Yant bezeichnet die speziellen regelmäßigen Muster, die eine bestimmte Bedeutung haben.

Wer zum Meister geht, bespricht deshalb erst, was das Tattoo bewirken soll: zum Beispiel Gesundheit oder Glück in der Liebe. "Ich rate dann auch zu einer bestimmten Körperstelle für das Sak Yant, je nachdem, was der Träger bezwecken will", erklärt ein Meister. Manche Menschen lassen sich das Bild auch in Öl stechen, statt in dunkler Farbe. So ist es unsichtbar. Nur der Mensch, der es trägt, weiß davon und von seiner Bedeutung.