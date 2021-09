In diesem Sommer haben viele Leute Urlaub auf dem Campingplatz gemacht. Foto: Daniel Bockwoldt/dpa

Genau das haben Fachleute vom Verkehrsclub ADAC untersucht. Sie fanden heraus, dass die Leute im Urlaub möglichst wenige andere Menschen treffen wollten. Das hatte natürlich mit Corona zu tun. Viele Leute erzählten etwa, dass sie im Zelt übernachtet hätten statt im Hotel.

Der Trend scheint auch für den Reiseweg zu gelten. In diesem Jahr waren mehr Menschen mit dem Auto unterwegs als sonst. Dafür schauten sich die Fachleute die Staus in Deutschland an. Heraus kam: Es gab sehr viel mehr und sehr viel längere Staus als sonst. Sogar im Vergleich zum Jahr 2019, als es noch kein Corona gab.

Zuletzt untersuchte der ADAC, wohin die Leute verreisten. Viele Leute machten wieder in Deutschland Urlaub. Auch Italien und die Türkei waren als Ziele beliebt.