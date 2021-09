Mit einem Kran hoben Männer in der Nacht zum Freitag das mehrere Tonnen schwere Kunstwerk aus dem Fluss Wupper in Wuppertal. Die Stadt liegt in Nordrhein-Westfalen.

Bei der schlimmen Flut Mitte Juli wurde Tuffi von ihrem Sockel gerissen. Sie versank im Hochwasser.

Zum Glück ist ihr dabei nicht viel passiert, stellten die Männer nach der Bergung fest. Tuffi hat nur einige kleine Beschädigungen, unter anderem eine Macke am Ohr.

Die Skulptur aus Naturstein soll bald wieder aufgestellt werden. Sie erinnert an ein Ereignis, das vor 71 Jahren in Wuppertal geschah: Damals war ein Zirkus in der Stadt. Er wollte Werbung für sich machen und setzte eine vierjährige Elefantenkuh in die Schwebebahn der Stadt.

Die Waggons dieser Bahn sind am Dach mit einer Schiene verbunden. So hängen sie also in der Luft.

Die Elefanten-Dame bekam nun Panik und durchbrach die Kabine. Sie sprang in die Tiefe und landete in der Wupper - zum Glück unverletzt.