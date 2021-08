Mehrere Demonstration am Wochenende in Berlin wurde jedoch verboten. Die Polizei befürchtete, dass sich die Menschen auf der Demo nicht an die Corona-Regeln halten würden. Denn genau gegen diese Regeln wollten die Menschen demonstrieren. Sie sind nicht einverstanden damit, wie die Politik in der Corona-Krise handelt.

Trotz der Verbote kamen jedoch Hunderte Menschen in der Stadt zusammen. Dabei kam es auch zu Rangeleien mit der Polizei. Diese nahm einige der Demonstranten fest.