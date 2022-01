Die Partei FDP trifft sich immer am Dreikönigstag. Am Donnerstag kamen auch die Sternsinger vorbei. Foto: Uli Deck/dpa

Zu dieser Zeit herrschten Könige und Fürsten. Normale Bürger und erst recht Bürgerinnen hatten viel weniger Rechte als es heute bei uns der Fall ist. Am 6. Januar 1866 kamen Mitglieder dieser neuen Partei zu ihrem ersten großen Treffen zusammen, also am Dreikönigstag.

Aus dieser Partei ging viel später die heutige Partei FDP hervor. Der Name hat sich verändert, auch manche Ideen. Aber der 6. Januar ist als Termin für ein Parteitreffen geblieben. Dann besprechen die Mitglieder, welche Ideen und Ziele sie in der Politik durchsetzen wollen. Wegen Corona macht die FDP das dieses Jahr allerdings weitgehend online. Die FDP gehört mit zur deutschen Regierung.