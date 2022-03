Das Spiel heißt "Wordle" und geht es darum, das eine richtige Wort mit fünf Buchstaben zu finden. Man findet es durch Ausprobieren und indem man einfach verschiedene Worte mit fünf Buchstaben eingibt. Das Programm zeigt dann an, welche der Buchstaben auch im gesuchten Wort vorkommen. So erfährt man nach und nach mehr über das Lösungswort und kann es leichter erraten. Jeden Tag wird ein anderes Wort gesucht. Man kann das Spiel also nur einmal täglich spielen.

Ursprünglich kommt das Rätsel aus dem Land USA. Beim Original geht es also um englische Wörter. Jetzt gibt es aber weitere Versionen davon, zum Beispiel auch auf Deutsch. Spielen kannst du es zum Beispiel hier: https://wordle.at/