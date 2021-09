Der Name verrät es schon: Radnetze sehen aus wie Räder. Sie hängen oft zwischen Pflanzen, aber auch an Häusern und Zäunen. Die kreisförmig gesponnenen Fangfäden sind so klebrig, dass Insekten sich schnell darin verheddern. Damit die Beute sich nicht freikämpfen kann, sind Spinnenfäden extrem reißfest und gleichzeitig sehr biegsam.

Fachleute schreiben: Die Fäden der Kreuzspinne zum Beispiel sind auf ihre dreifache Länge dehnbar, ohne zu reißen! Deshalb kann ein Spinnennetz auch die ganzen Wassertropfen halten ohne kaputtzugehen.