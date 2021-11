Wer bei Google sucht, bekommt eine Ergebnisliste. Die meisten Leute klicken nur die obersten Links an. Foto: Lukas Schulze/dpa

Die meisten Leute benutzen für so eine Suche den Dienst von Google. Dazu tippt man im Suchfenster etwa Worte wie Fernseher ein. Dazu kommt vielleicht noch eine bestimmte Marke und das Wort Preisvergleich. So bekommt man eine Reihe von Links angezeigt.

Sehr viele Menschen klicken nur die obersten Links an. Sie landen dann zum Beispiel bei einer Firma, die Preisvergleiche anbietet und damit Geld verdient. Es ist also wichtig, mit seinem Link im Suchergebnis weit oben zu landen.

Fachleute in Europa werfen der Suchmaschine Google vor, seine Macht ausgenutzt und unfair gehandelt zu haben. Google habe seinen eigenen Dienst für Preisvergleiche beim Shopping bevorzugt. Andere Anbieter hätten so Nachteile gehabt. Deshalb verlangt eine Behörde in Europa, Google müsse 2,4 Milliarden Euro Strafe zahlen.

Am Mittwoch entschied ein wichtiges Gericht: Die Entscheidung sei richtig, das Unternehmen müsse die Strafe bezahlen. Allerdings kann sich Google dagegen noch vor einem anderen Gericht wehren.