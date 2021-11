Hier in Deutschland haben sich in letzter Zeit mehr Menschen mit dem Coronavirus angesteckt. In unserem Nachbarland Österreich sind die Zahlen aber noch viel höher. Deswegen gelten dort seit Montag neue und sehr strenge Regeln für bestimmte Menschen. Das sind vor allem diejenigen, die nicht gegen das Virus geimpft sind. Auch wer das Virus vor mehr als einem halben Jahr hatte und wieder gesund ist, gehört dazu.