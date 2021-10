An diesem Mittwoch sind sie in einem anderen Wettbewerb Gegner: in der zweiten Runde des DFB-Pokals. Gerade am Anfang des Turniers haben es die Bundesliga-Profis oft mit Gegnern aus tieferen Ligen zu tun. Doch manchmal spielen die Bundesliga-Teams auch schon früh gegeneinander - so wie jetzt.

Der Gewinner kommt eine Runde weiter, der Verlierer scheidet aus. So ist es auch in den anderen Spielen am Dienstag und Mittwoch. Am Ende des Turniers geht es im Finale um den Siegerpokal. Die Gladbacher haben den DFB-Pokal mehr als 25 Jahre lang nicht mehr gewonnen. Die Bayern holten ihn zuletzt vor eineinhalb Jahren.