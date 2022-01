Am Freitag erscheint zu einem anderen großen Sport-Ereignis ein solches Panini-Sammelalbum: zu den Olympischen Winterspielen in der chinesischen Hauptstadt Peking. Es geht also um Sportler und Sportlerinnen, die zum Beispiel Medaillen im Skifahren, Rodeln oder Eislaufen gewinnen wollen.

240 Sticker braucht man, um das Album komplett zu füllen. Auf den Bildern sind Mitglieder des aktuellen deutschen Teams und einige von früher zu sehen. Eine weitere Neuheit ist: Sticker gibt es auch von Paralympics-Sportlern. Das sind Menschen mit einer Behinderung. Sie treten im Olympia-Wettbewerb Paralympics an.