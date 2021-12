Tatsächlich gibt es schon heute unheimlich viele dieser schlauen Maschinen. Oft bestehen sie äußerlich nur aus einem Greifarm oder sie sind eine Art Fahrzeug. Die Roboter transportieren Dinge oder bauen sie zusammen. Dabei können sie sehr präzise immer wieder die gleichen Aufgaben erfüllen.

In einem Bericht über Industrie-Roboter ist gerade zu lesen: In Deutschland arbeiten in Firmen und Fabriken so viele Roboter wie nirgendwo sonst in Europa. Deutschland zählt sogar weltweit zu den Ländern mit den meisten Robotern in der Industrie. Nur Südkorea, Singapur und Japan in Asien stehen in der Rangliste noch besser da.

Die Roboter werden nicht nur aus Spaß gezählt. An der Zahl messen Fachleute auch, wie modern die Industrie eines Landes ist.