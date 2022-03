Eine deutsche Organisation hat jetzt im Land Nepal in Asien einen Skate-Park gebaut. Dort gab es vor einigen Jahren ein schweres Erdbeben, das viel zerstört hat. Die Organisation will dabei helfen, neue Orte für Kinder und Jugendliche zu schaffen. In dem Land sind viele Menschen sehr arm.

In dem Skate-Park können die Kinder kostenlos Skateboard fahren. Auch etwa die Schutzausrüstung wie Helme können sie sich ausleihen.