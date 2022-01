Er hatte auch sonst keinen Grund, sich zu ärgern. Schließlich hatte Ryoyu Kobayashi nach dem ersten auch das zweite Skispringen der Vierschanzentournee gewonnen. Zu diesem Wettbewerb gehören Sprünge von vier verschiedenen Schanzen.

Für eine Überraschung bei den deutschen Skispringern sorgte Markus Eisenbichler. Er landete am Neujahrstag auf dem zweiten Platz. Nun hat er sogar noch Chancen, bei diesem Wettbewerb den Sieg zu holen. Als Nächstes steht am Montag und Dienstag das Springen von der Schanze in Innsbruck an.