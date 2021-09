Die Blaue Holzbiene ist sehr selten. Sie lebt vor allem in dem Bundesland Baden-Württemberg und in manchen Flusstälern. Wegen der Erderwärmung breitet sie sich aber langsam auch an anderen Orten aus.

Wie der Name schon vermuten lässt, mag die Blaue Holzbiene Holz sehr gerne. Sie lebt in totem Holz an sonnigen Plätzen, von umgefallenen Bäumen beispielsweise. Die Biene kann in morsches Holz kleine Höhlen beißen, in denen sie ihre Brut aufzieht.