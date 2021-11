Zwei Polizisten retteten den Kleinen vor den Autos. Jetzt ist das Seebär-Baby in Sicherheit. Es wurde in ein Zentrum für Meeressäuger gebracht. Dort wird es jetzt erst einmal eine Zeit lang beobachtet.

Seebären gehören zu den Robben und haben dichtes Fell. Der Name erinnert dich vielleicht an die Seelöwen. Das sind auch Robben, ihr Fell ist aber nicht so dicht und liegt glatt am Körper.