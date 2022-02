Klassenzimmer, Stundenpläne, Hausaufgaben, Noten und Pausenklingel gibt es an dieser Schule nicht. Stattdessen lernen die Kinder in Teams, es gibt Arbeitsräume und Verabredungen. "Wir lernen alle gemeinsam, sowohl Lehrende als auch Lernende", erzählt die Leiterin der sogenannten Uni-Schule in der Stadt Dresden.