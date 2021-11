In Frankreich etwa steckten am Sonntagabend zahlreiche Autos auf der Autobahn im Schnee fest. Auch bei uns in Deutschland führten Schnee und Glätte zu Unfällen.

Im Land Großbritannien schneite es nicht nur, es kam auch noch ein starker Wind dazu. Diese Mischung sorgte dafür, dass einige Menschen in einer Gaststätte eingeschneit wurden. Sie mussten bereits drei Nächte dort verbringen. Die Stimmung sei jedoch gut, und es gebe auch genug zu ssen, sagte die Wirtin zu Reportern.