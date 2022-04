Jede Menge Straßen wurden überflutet. Die Erde rutschte teilweise massiv weg. Tausende Menschen verloren ihr Zuhause. Viele sind auch gestorben.

Zu den Überflutungen kam es, weil es in sehr kurzer Zeit extrem viel geregnet hat. Wetterfachleute sagten: In einigen Gebieten seien in nur zwei Tagen 45 Zentimeter Regen gefallen. Ungefähr so hoch ist die Sitzfläche von einem Stuhl. Hinzu kommt: In der Gegend regnet es im ganzen Jahr normalerweise nur halb so viel.

Inzwischen sind eine Menge Helfer unterwegs, um die Menschen in Not zu retten. Am Wochenende werden auch noch weitere Fluten erwartet. Die Regierung von Südafrika bereitet sich jetzt darauf vor.