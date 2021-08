Hauptsache schön! Im Internet posten Leute Fotos von allem Möglichen, was sie schick finden. Ist ja kein Problem, könnte man denken. Doch Fachleute berichten, dass dies inzwischen manchen seltenen Pflanzenarten schadet. Dazu gehören etwa einige Sukkulenten-Arten. Sukkulenten heißen auch Fettpflanzen wegen ihrer dicken fleischigen Blätter. In denen speichern sie Wasser. So kommen sie in sehr trockenen Gegenden gut klar.