Denn auf diese Weise kommen die Fachleute im Bundesland Sachsen an Samen aus den Zapfen oder Früchten heran. Aus denen werden dann neue kleine Bäume herangezogen. Sind die Bäumchen groß genug, werden sie in den Wald gepflanzt, zum Beispiel an Stellen, wo nach Stürmen oder Dürren kaum noch Bäume stehen. Mit den jungen Bäumen soll auch die Vielfalt im Wald größer werden.

Bei manchen Arten könnte es aber in Zukunft vielleicht knapp werden mit dem Nachschub an Samen. Denn etwa die Rotbuche habe dieses Jahr keine Früchte ausgebildet, erklärt ein Experte. Dass Bäume nicht immer gleich viele Früchte tragen, ist zwar normal. Bleibt das aber mehrere Jahre so, kann das zum Problem werden. Gut fiel die Ernte dagegen etwa bei Weißtannen aus.