Diese Tütchen mit Pflanzensamen stehen in der Saatgut-Bibliothek der Stadt Wolfsburg. Foto: Ole Spata/dpa

Das bedeutet: Wer will, kann dort kostenlos Pflanzensamen mitnehmen. Die sät man im Garten oder auf dem Balkon aus. Die Idee dahinter: Aus den Blüten oder Früchten der Pflanzen entnimmt man anschließend die Samen. Das können zum Beispiel die Kerne von Tomaten sein. Sie werden getrocknet und in die Bibliothek gebracht. Von dort können wiederum andere Menschen die Samen mitnehmen.

Je mehr Leute mitmachen, desto größer wird der Vorrat der Bibliothek. So werden heimische Pflanzen verbreitet, und Erwachsene und Kinder lernen die Pflanzenwelt besser kennen.

In Wolfsburg gibt es die Saatgut-Bibliothek seit Juli. Sie läuft schon gut, sagt die Leiterin. Auch andere Bibliotheken bieten Saatgut an, vielleicht ja auch eine in deiner Nähe.