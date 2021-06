Wombats sehen sehr niedlich aus. Ein bisschen erinnern sie an kleine, stämmige Bären. In freier Natur leben die Beuteltiere in Australien. Dort haben viele von ihnen ein Problem. Sie leiden an einer ansteckenden Krankheit, die durch Milben verursacht wird: Davon juckt die Haut, ist gerötet und es bilden sich Krusten. Außerdem verlieren die Tiere Haare.