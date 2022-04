In Berlin waren es am Dienstag etwa 16 Grad, in München regnete es und in Lingen wehte eine leichte Brise. Solche Informationen bekommt man auf Wetterseiten zu lesen. Es ist aber nicht so, dass die Menschen einfach mal aus dem Fenster schauen, und berichten, wie das Wetter so ist. Stattdessen gibt es in ganz Deutschland Messstationen.