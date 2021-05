So soll es in Sachsen für Geimpfte zum Beispiel keine Testpflicht mehr geben, wenn sie zum Friseur gehen. Auch Bayern will ab Montag Lockerungen einführen. Bayern hat außerdem verkündet, dass dort Mitte des Monats unter anderem wieder Hotels und Ferienwohnungen öffnen dürfen, genauso wie Kinos. Voraussetzung ist unter anderem, dass sich von 100 000 Menschen in der Region innerhalb einer Woche weniger als 100 Menschen neu mit dem Coronavirus angesteckt haben.

Einheitliche Regeln für ganz Deutschland müssen noch beschlossen werden. Klappt alles wie geplant, könnten sie aber schon zum Wochenende kommen.