In der Bibliothek dachte man lange, dass die Bücher einfach falsch eingeordnet wurden. Das Problem: Dort gibt es etwa zehn Millionen Bücher, Karten und andere Aufzeichnungen. Vor etwa zwei Jahren meldete die Bibliothek die Notizbücher aber doch als gestohlen.

Anfang März gab es aber eine Überraschung: In der Bibliothek wurde eine Geschenktüte mit den Notizbüchern gefunden! Dabei waren auch Osterwünsche für eine Bibliothekarin. Niemand weiß, wer die Tüte dort gelassen hat. Die Menschen in der Bibliothek aber sind sehr froh. "Es bedeutet uns so viel, diese Bücher wieder bei uns zu haben", sagte die Leiterin. Im Sommer sollen sie dann in einer Ausstellung zu sehen sein.