Das wohl berühmteste weiße Haus steht in der amerikanischen Hauptstadt Washington. Dort lebt und regiert der amerikanische Präsident. Momentan ist das Joe Biden.

Das Weiße Haus ist oft im Fernsehen zu sehen und wird ständig fotografiert. Das sieht natürlich besser aus, wenn es schön weiß und sauber ist. Also wird das Gebäude auch von außen gereinigt.

Am besten geht das mit einer Hebebühne. Das ist eine Art Kran mit einem Korb vorne dran. Der lässt sich bewegen: hoch, runter, nach rechts und nach links. So kommt die Putzkraft auch bei einem so großen Haus an alle Ecken.