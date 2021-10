Stürmer: Keiner traf in den vergangenen Jahren so oft wie Robert Lewandowski. Auch in dieser Saison hat er sieben Bundesliga-Tore für die Bayern geschossen. Doch auch Leverkusen hat einen super Stürmer in der Mannschaft: Patrik Schick traf bislang sechsmal.

Vorbereiter: Thomas Müller ist 32 Jahre alt und bereitet beim FC Bayern viele Tore vor. Bei Bayer Leverkusen übernimmt diese Aufgabe oft ein Jüngerer. Er heißt Florian Wirtz und ist erst 18. In dieser Saison hat er schon vier Tore geschossen und fünf vorbereitet.

Torhüter: Manuel Neuer gehört zu den weltbesten Torhütern. In dieser Saison hat der Bayern-Star aber schon sieben Gegentore kassiert. Leverkusens Torwart Lukas Hradecky ging es genauso. Um Gegentore zu verhindern, sind aber natürlich auch die anderen Spieler gefragt.