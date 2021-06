Durch ein Eigentor zu verlieren sei bitter, sagte Trainer Joachim Löw nach dem Spiel. "Aber was ich an Einsatz gesehen habe, stimmt mich positiv für die nächsten zwei Spiele." Kommenden Mittwoch spielt Deutschland gegen Ungarn. Doch davor trifft die Mannschaft noch auf Portugal, schon an diesem Samstag.

Auch die Portugiesen werden eine Herausforderung. Sie haben die letzte EM gewonnen. Außerdem haben sie Cristiano Ronaldo im Team. Der schoss im ersten Spiel der Portugiesen am Dienstag direkt zwei Tore. Damit ist er nun der erfolgreichste EM-Torschütze aller Zeiten. Elf Mal traf er insgesamt. "Jetzt ist es notwendig, so weiterzumachen und das nächste Spiel zu gewinnen", sagte er.