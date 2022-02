Viele Polizistinnen und Polizisten stehen still nebeneinander: Die Mütze ist unter den Arm geklemmt, die Hände gefaltet, der Blick gesenkt. Für eine Minute ist es ganz ruhig. An vielen Orten in Deutschland gedachte die Polizei am Freitag zweier Kollegen. Die beiden waren am Montag erschossen worden, als sie ihre Arbeit machten.