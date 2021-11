"Pit hat in letzter Zeit nicht mehr so gut zugenommen und wirkte - selbst für einen Panda - verhältnismäßig schläfrig", sagt Ragnar Kühne vom Zoo am Donnerstag. Es könnte sein, dass die Muttermilch den Pandas nicht mehr so gut tut. Darum gibt es in Zukunft nur noch Pflanzen als Futter. Außerdem wurden Pit und Paule von ihrer Mutter getrennt.

Das ist bei Pandas allerdings ganz normal. Die Tiere sind Einzelgänger und fangen in diesem Alter an, eigene Wege zu gehen. Im kommenden Jahr muss sich dann wohl auch das Zoo-Publikum von den beiden Jungtieren verabschieden. Die Pandas werden voraussichtlich nach China umziehen.