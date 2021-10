Dieses Schnitzel hat kein Fleisch in der Mitte, sondern Sojamehl. Foto: Andreas Arnold/dpa

Knusprig gebraten liegt es auf dem Teller. Von außen sieht das Schnitzel eines Restaurants in der Stadt Frankfurt aus wie viele andere. Im Inneren aber befindet sich nicht das typische Kalbfleisch. Sondern das Schnitzel besteht aus Sojamehl, also aus gemahlenen Bohnen der Sojapflanze.

Restaurants bieten häufiger solche veganen Gerichte an. Diese bestehen nur aus Pflanzen, also ohne tierische Zutaten wie Fleisch, Eier, Milch und Honig. Auch in Supermärkten finden sich öfter vegane Produkte: Tofu-Würste, Käse-Alternativen oder milch-ähnliche Getränke etwa aus Reis oder Hafer.

Auch wer zu einer Geburtstagsfeier einlädt, entscheidet sich manchmal für leckeres veganes Essen. Statt Spaghetti Bolognese kommen die Nudeln dann etwa mit Linsen-Bolognese auf den Tisch. Die Burger enthalten zum Beispiel Soja-Frikadellen statt Fleisch und Pfannkuchen Hafermilch statt Kuhmilch. Das Tolle: Dann können meist alle etwas davon essen. Also etwa auch Kinder, die wegen ihrer Religion kein Schweinefleisch essen. Oder Kinder, die keine Kuhmilch vertragen.

An diesem Montag ist Weltvegantag. Vegan lebende Menschen möchten damit auf ihre Ernährung hinweisen. Viele von ihnen leben zum Beispiel vegan, weil sie Tieren kein Leid antun möchten. Andere weisen darauf hin, dass veganes Essen oft besser für das Klima ist. Zum Beispiel stoßen Rinder viele Gase aus, die zur Erwärmung der Erde beitragen.

Vielleicht könnte es am Weltvegantag bei dir zu Hause mal ein veganes Abendessen geben? Oder du backst einen veganen Kuchen und probierst, ob der genauso gut schmeckt?

Wichtig ist: Ab und zu ein Gericht ohne tierische Zutaten ist eine gute Idee. Kinder sollten sich aber nicht generell vegan ernähren. Das sagen die Fachleute der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Denn bei rein veganem Essen fehlen wichtige Nährstoffe. Wer vegan isst, sollte zum Beispiel unbedingt das Vitamin B12 zusätzlich zu sich nehmen.