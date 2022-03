Der türkische Präsident empfing beide Seiten. Er versucht, bei den Verhandlungen zu helfen. Das ist aber sehr schwierig, weil beide Seite sehr unterschiedliche Ziele haben.

Die Ukraine will, dass die russischen Truppen abziehen und das Land auch in der Zukunft nicht mehr angreift. Russland will, unter anderem, dass die Ukraine niemals Teil der Nato wird. Das ist ein Militärbündnis, das sich gegenseitig hilft, wenn eines der Mitgliedsländer angegriffen wird. Auch Deutschland gehört zur Nato. Außerdem will Russland, dass Gebiete der Ukraine als Teile Russlands anerkannt werden.

Nach den Gesprächen verkündete ein Mitglied der russischen Seite, dass Russland die militärischen Tätigkeiten in zwei Gebieten deutlich verringern will. Das würde auch die ukrainische Hauptstadt Kiew betreffen.